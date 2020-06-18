Полиция показала фото нарушителей скоростного режима в Киеве: ехали больше 200 км/ч
Камеры видеофиксации нарушений скоростного режима в Киеве 16 июня зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.
Их фото опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что антирекорд установили водители на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский.
Наибольшей скорость была у автомобилей BMW 330 и Audi А8, которые разогнались до 210 и 208 км/ч.
Volkswagen Passat с номерным знаком АА378*** за день нарушил скоростной режим семь раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
По итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.
Водители устроили гонки на трассе Киев – Харьков со скоростью 206 км/ч