Полиция показала фото нарушителей скоростного режима в Киеве: ехали больше 200 км/ч

Камеры видеофиксации нарушений скоростного режима в Киеве 16 июня зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Их фото опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что антирекорд установили водители на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский.

Наибольшей скорость была у автомобилей BMW 330 и Audi А8, которые разогнались до 210 и 208 км/ч.

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Volkswagen Passat с номерным знаком АА378*** за день нарушил скоростной режим семь раз.

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Скриншот

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