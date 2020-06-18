МоваЯзык

Топ-темы:

Полиция показала фото нарушителей скоростного режима в Киеве: ехали больше 200 км/ч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
2,1 т.
Нарушители ПДД в Киеве

Нарушители ПДД в Киеве

Камеры видеофиксации нарушений скоростного режима в Киеве 16 июня зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Их фото опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что антирекорд установили водители на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский.

Наибольшей скорость была у автомобилей BMW 330 и Audi А8, которые разогнались до 210 и 208 км/ч.

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Volkswagen Passat с номерным знаком АА378*** за день нарушил скоростной режим семь раз.

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Нарушитель скоростного режима в Киеве

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

  • По итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.

  • Водители устроили гонки на трассе Киев – Харьков со скоростью 206 км/ч

УкраинаКиевВидеофиксация на дорогахПДДнарушенияНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
  1. /Кияни
  2. /Жизнь столицы