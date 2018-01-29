Похудевший на 86 кг житель Киева стал самым молодым директором школы в Украине. Видео

26-летний Дмитрию Ламза - самый молодой директор школы в Украине - работает в столичной школе №210.

Об этом пишет ТСН.

Директор говорит, что имеет три высших образования. Ранее он работал учителем кадетской школы Каменского Днепропетровской области, откуда сам родом.

Отчет о каждой полученной из бюджета или от спонсоров гривне висит просто при входе в кабинет Ламзы.

Обучение в младших классах при молодом директоре проходит в основном в игровой форме. Так, для всех сделали игровые перерывы - теннис, шашки и гигантские шахматы. Также в школе проведен ремонт, которого не было уже много лет.

Все же, некоторые сотрудники упрекают директора за "юношеский максимализм".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Дмитрий Ламза стал известным тем, что за год похудел на 86 кг.