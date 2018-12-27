Погода в новогоднюю ночь: синоптик уточнила, к чему готовиться киевлянам

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается снежная и морозная погода, которая сменится оттепелью.

Об этом рассказала в своем метеоблоге украинский синоптик Наталья Диденко, уточнив, что киевляне в праздники столкнуться с щедростью атмосферы.

"В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипания мокрого снега. Ночью 1 января ожидается -1… -3 градуса, а днем, когда все будут отсыпаться, потеплеет до оттепели", – уточнила Диденко.

По ее словам, уже со 2 января в украинскую столицу придет похолодание до умеренных морозов.

"Щедрость атмосферы никто не ставит под сомнение – снега, метелей, гололеда и скачков температуры воздуха у нас оказалась полная корзина", – резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко дала прогноз погоды на Новый год по всей Украине, согласно которому ожидается умеренная температура и осадки.

Также уже известно, чего ожидать на рождественские праздники в Украине и других европейских странах.