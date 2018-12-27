МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

Погода в новогоднюю ночь: синоптик уточнила, к чему готовиться киевлянам

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается снежная и морозная погода, которая сменится оттепелью.

Об этом рассказала в своем метеоблоге украинский синоптик Наталья Диденко, уточнив, что киевляне в праздники столкнуться с щедростью атмосферы.

"В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипания мокрого снега. Ночью 1 января ожидается -1… -3 градуса, а днем, когда все будут отсыпаться, потеплеет до оттепели", – уточнила Диденко.

Новости
Залепит снегом и зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

По ее словам, уже со 2 января в украинскую столицу придет похолодание до умеренных морозов.

"Щедрость атмосферы никто не ставит под сомнение – снега, метелей, гололеда и скачков температуры воздуха у нас оказалась полная корзина", – резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко дала прогноз погоды на Новый год по всей Украине, согласно которому ожидается умеренная температура и осадки.

Также уже известно, чего ожидать на рождественские праздники в Украине и других европейских странах.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в КиевеНовый годПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
Новый год
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги