Лето не пришло! Погода в мае в Киеве в 2020 году побила рекорд

Май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век.

Из-за этого метеорологическое лето в столицу так и не пришло. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на своей странице в Facebook.

По данным исследователей, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла +12,4 градусов, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы. Холодное всего было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6.

Погода в мае в Киеве в 2020 году побила рекорд. Иллюстрация ТСН

"Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым", – отметили в обсерватории.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.