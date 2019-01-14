В Киеве началась перемена погоды: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве с 14 января началась неделя небольших морозов и осадков. Средняя дневная температура будет составлять около -3.

До конца понедельника будет снежить, также ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре. Погодные условия определили как потенциально опасные.

В ночь на 15 января продолжит идти снег, а температура будет от 6 до 8 градусов мороза. Также до конца суток будет дуть шквальный ветер.

Погода 14 января в Киеве Укргидрометцентр

Ночью 16 января обещают -6...-8, слабый ветер и отсутствие осадков. Днем порывы усилятся до 12 метров в секунду, а мороз составит до -4 градусов.

В ночь на четверг осадки опять возобновятся, а температура составит до -7. Днем 17 января к снегу добавится дождь, однако потеплеет до 1 градуса выше ноля.

В пятницу, 18 января, ночные морозы ослабнут до -1...1, осадков не ожидается. Температура днем будет аналогичная ночной, прогнозируется переменная облачность.

Такое потепление будет наблюдаться и в других регионах Украины. Теплее всего будет в Крыму, где обещают до +5.

Погода в Украине

Как писал OBOZREVATEL, с 14 января синоптики предупредили о резкой перемене погодных условий. Так, в разных регионах будут наблюдаться снег, дождь, оттепель, мороз и сильный ветер.

В частности, в западных областях ожидается потепление до 0…+3 градусов, при этом в ночное время столбики термометров опустятся до -1… -7 градусов.

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