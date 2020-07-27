Погода в Киеве в августе будет переменчивой: появился прогноз

В Киеве в первой половине августа будут часто идти дожди, а вот во второй – будет сухая и солнечная погода.

В основном в столице в этом месяце будет довольно тепло. Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo.

Так, с 1 и по 13 августа в Киеве будут часто идти дожди, станет пасмурно. Сухо будет разве что 2,3, 6, 9 и 10 чисел месяца. Уже с 14 августа осадки в столице не предусматриваются, а облачно будет крайне редко.

С 1 по 4 августа будет довольно тепло: ночью +15...+17 градусов, а днем – около +21...+26. Жара же ожидается с 5 и до 8 числа: в первой половине суток будет +20...+22 градуса, во второй +28...+32.

С 9 августа в столице снова немного похолодает: ночью предполагается +14...+19, а днем – около +21...+26. Такие температуры продержатся до 18 августа.

Уже с 19 числа в Киеве снова начнет становиться жарко: хоть ночью будет +15...+20 градусов, днем ожидается + 28...+31.

Погода в Киеве в августе Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.