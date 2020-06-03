В Киеве до конца недели, с 4 и до 7 июня, значительно потеплеет, однако почти все время будут лить дожди, иногда – с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице ожидается в пределах 5-10 м/с.

В четверг, 4 июня, ночью будет сухо, а днем начнется дождь с грозой. Температура в первой половине суток будет около +6...+8 градусов, во второй – поднимется до +17...+19.

Погода в Киеве. Иллюстрация

В пятницу, 5 июня, дождя следует ожидать в течение всех суток, гроза же начнется во второй их половине. Ночью будет +9...+11 градусов, а днем – близко +21...+23.

В субботу, 6 июня, ситуация с осадками будет такой же, как и в пятницу. Ночью предполагается +13...+15 градусов, а днем потеплеет до +24...+26. В воскресенье, 7 июня, дождь с грозой будет идти целые сутки. Температуры ожидаются такие же, как и в субботу.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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