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Погода в Киеве: синоптик уточнила прогноз на выходные

1.1т Читать материал на украинском

В Киеве на выходных 13 и 14 июля будут локальные дожди с грозами, средняя температура достигнет +23 градусов.

В ночное время вероятность осадков минимальна, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"13 июля температура в Киеве днем от +21 до +24 градусов, 14 июля – +23... +25. Ночью прогнозируется в пределах +10... +14, холодновато", – предупредила она.

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По ее словам, существенное потепление в Украину придет уже 19 июля.

Прогноз 14 июля

Прогноз 14 июля

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 12 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди, грозы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина Киев
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