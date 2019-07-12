Погода в Киеве: синоптик уточнила прогноз на выходные

В Киеве на выходных 13 и 14 июля будут локальные дожди с грозами, средняя температура достигнет +23 градусов.

В ночное время вероятность осадков минимальна, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"13 июля температура в Киеве днем от +21 до +24 градусов, 14 июля – +23... +25. Ночью прогнозируется в пределах +10... +14, холодновато", – предупредила она.

По ее словам, существенное потепление в Украину придет уже 19 июля.

Прогноз 14 июля Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 12 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди, грозы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!