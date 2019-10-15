Зима еще не скоро: появился прогноз погоды на неделю в Киеве

В Киеве в течение недели, с 15 по 19 октября, будет теплая и солнечная погода. Дожди не предусматриваются. Дневная температура будет в пределах +16... +23 градуса.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, со вторника по пятницу ожидается слабый ветер – 3-8 м/с. В субботу – 3-5 м/с.

Так, 15 октября небо будет затянуто облаками, однако из-за них будет выглядывать солнце. Днем столбики термометров достигнут +21... +23 градуса. В среду, 16 октября, ночью температура ожидается около +7... +9 градусов, днем – до +20... +22. В течении суток будет облачная с прояснениями погода.

Появился прогноз погоды на неделю в Киеве

В четверг, 17 октября, ожидается аналогичная погода. В пятницу ночная температура будет такой же, а вот днем похолодает – столбики термометра не поднимутся выше +16... +18 градусов. Впрочем, небо будет безоблачным.

В субботу, 19 октября, ночью ожидается +7... +9 градусов, днем – до +16... +18. Погода будет солнечной, облака и осадки не предусматриваются.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, первый снег в Украине выпадет в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря.

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