В Киеве на выходных, 23 и 24 мая, будет довольно тепло, но почти все время – облачно. В субботу днем возможен даже небольшой дождь.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидометцентре. Ветер в основном будет в пределах 1-3 м/с или же 3-8 м/с.

Так, в субботу, 23 мая, ночью ожидается +4...+6 градусов тепла, днем температура поднимется до +11...+13. Все сутки будет облачно, во второй половине вероятный даже небольшой дождь.

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

В воскресенье, 24 мая, ночью будет +4...+6 градусов, а днем – около +14...+16 градусов. Все сутки будет сухо, во второй половине из-за туч выйдет солнце.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 в Украине могут ожидаться не просто дожди, но и ливни, град и шквалы.