Погода в Киеве на месяц: мороз и солнце сменят затяжные дожди

В апреле в Киеве будет тепло, однако часто будут идти дожди. Они заменят мартовскую морозную и солнечную погоду.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo.ua. Так, в конце первого весеннего месяца, с 24 по 31 марта, в городе будет почти все время солнечно, без осадков. Часто ночная температура будет опускаться ниже 0, однако днем в основном будет тепло, до +14 градусов.

Впрочем, уже с 1 апреля погода резко изменится – уже в первый день этого месяца пойдет дождь, а во второй, вероятно, даже со снегом. Осадки в столице ожидаются почти ежедневно в течении апреля: 3, 7-9, 11-16, 18-22 числа месяца.

Погода в Киеве на месяц. Иллюстрация

В то же время ночная температура в городе, с 1 и до 22 апреля, больше не будет опускаться ниже 0, а днем в основном ожидается +10...+12 градусов. В воскресенье, 5 апреля, во второй половине суток будет +18 градусов, 6 апреля температура поднимется до +23, а 7 апреля ожидается +21 градус.

Прогноз погоды в Киеве на месяц Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, опасная зима и экстремальное лето ожидают в будущем Европу, и Украину в частности, из-за необратимых изменений климата.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!