Оттепель и осадки: синоптики уточнили погоду в Киеве на затяжные выходные

В Киеве с субботы, 22 декабря, ожидается незначительное потепление и осадки. Снег и дождь будут сопровождать киевлян до окончания затяжных выходных.

Так, 22 декабря, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, в столице будет дождь со снегом, а дневная температура составит 1... 3 градуса выше ноля. Сопровождаться такая погода будет ветром, дующим со скоростью до 12 метров в секунду.

В воскресенье и ночью, и днем будет идти дождь со снегом, а средняя температура составит +2 градуса. В ночь на понедельник, который в этом году у украинцев тоже является выходным, прогнозируется снижение температуры до -3 градусов и смена дождя снегом. Такая погода продержится до конца суток 24 декабря.

Погода 25 декабря Укргидрометцентр

На католическое Рождество, 25 декабря, ночью термометры покажут -7 градусов, а осадки из дождевых превратятся в снежные. Днем ожидается до -4.

Погода в Украине на выходные Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря в Украине будет выше ноля, однако во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег.

Теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +5...+7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Холоднее будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1... +3 градуса.