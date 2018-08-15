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Готовьтесь к затяжным дождям: синоптики дали прогноз погоды по Киеву

10.3тЧитать новость на украинском

В Киеве жаркая погода сменится дождями уже 16 августа. Начиная с четверга и до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.

Такой прогноз предоставили на сайте Украинского гидрометцентра. Так, 16 августа в Киеве ожидается 26-28 градусов днем и 17-19 в ночное время.

В пятницу, 17 августа, дневная температура также составит около 28 градусов, а ночная — 16-18. Точно такие же показатели сохранятся и в оба выходных.

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Несмотря на дожди, в Киеве и области ожидается повышенная опасность возникновения пожаров. Это же касается всей территории Украины, помимо западных областей.

Как писал OBOZREVATEL, с четверга украинцы смогут немного отдохнуть от жары. Кроме этого, в некоторых регионах страны синоптики прогнозируют дожди.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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