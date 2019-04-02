Погода в Киеве до конца недели: синоптики назвали дату потепления

В Киеве 2 апреля будет ветрено и прохладно, всего до +12. Осадки не прогнозируются, но ожидается переменная облачность. В ночь на среду температура опуститься до -1... +1.

3 апреля синоптики Укргидрометцентра обещают ветер до 12 м/с и 8-10 градусов выше ноля. Аналогичная температура будет и в четверг: ночью заморозки, днем до +10.

Небольшое потепление настанет уже в пятницу. Ветер стихнет, ночью будет 0... +2, а днем +12. В субботу будет еще теплее, до +5 ночью и +15 днем.

Погода в Киеве и области Укргидрометцентр

В других областях Украины повышение температуры также ожидается с пятницы. Ночные заморозки прогнозируются только на востоке страны. С 6 апреля температура будет плюсовой во всех регионах, но на Западе днем пройдут дожди.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 2 апреля дожди и мокрый снег будут только на востоке. В Киеве в этот день будет солнечно, но прохладно.

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