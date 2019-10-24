Туманно и прохладно: синоптик дала по-настоящему осенний прогноз погоды в Киеве

В Киеве в пятницу, 25 октября, будет прохладная, туманная погода. Дожди – маловероятны.

Об этом написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, столицу накроет антициклон.

"Дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15...+17 градусов", – отметила она.

Синоптик дала по-настоящему осенний прогноз погоды в Киеве

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, сутки 25 октября в Киеве будут сухими, ветер 3-8 м/с. Ночная температура будет на уровне +8...+10 градусов, а дневная – до +16...+18.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь 2019 будет очень капризный: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга в течение всего периода.

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