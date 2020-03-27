Погода на апрель 2020 в Киеве: появился точный прогноз

В апреле 2020 года в Киеве будет довольно тепло, впрочем, часто будут идти дожди. В основном температура днем будет достигать +10...+12 градусов.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo.ua. В первый день месяца ожидается даже снег, также будет довольно холодно: ночью -4 градуса, днем температура поднимется до +4.

С 2 и до 5 апреля в Киеве ожидается незначительное потепление: ночью будет -2...+4 градуса, а днем – около +7...+13. В основном в эти дни будут идти дожди и будет облачно.

Погода в Киеве. Иллюстрация

А вот 6 и 7 апреля в столице Украины станет очень тепло: ночью ожидается +7...+12 градусов, днем – до +21...+23. В первый из этих дней будет сухо, а вот во второй пойдут дожди.

С 8 и вплоть до 22 апреля в Киеве будет довольно тепло, но не жарко. Ночная температура будет колебаться в пределах +2...+7, а дневная – около +9...+12. Исключением станет 9 апреля – тогда днем будет только +5 градусов. Почти каждый день будут идти дожди.

Прогноз погоды на апрель 2020 в Киеве Gismeteo.ua/Скріншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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