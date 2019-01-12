На ''Киевском море'' утонули рыбаки: все детали жуткой трагедии

Трое мужчин, которые 11 января провалились под лед на Киевском водохранилище (село Страхолесье), приехали туда порыбачить на самодельном снегоходе. Один из них смог выбраться самостоятельно, а тело одного из двух пропавших спасатели уже подняли на поверхность.

Люди провалились под лед за восемь километров от берега, пишет ТСН.

Пропавших помогали искать водолазная группа, Национальная полиция и мужчина, который смог спастись. К поиску задействовали 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

По словам спасателей, шансов найти живым второго исчезнувшего, практически нет. Поиски продолжат 13 января, потому что делать это в темное время суток очень опасно.

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ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

Местные жители отмечают, что лед на месте, где провалились люди – всегда очень тонкий. Но мужчины этого не знали, поскольку приехали с Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах 10 января нашли живым пропавшего 6 января лыжника из Киева Игоря Грищенко. Его транспортировали в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Накануне он сам смог выйти на связь и сообщить, где примерно находится.

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