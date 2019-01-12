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На ''Киевском море'' утонули рыбаки: все детали жуткой трагедии

5.2тЧитать материал на украинском

Трое мужчин, которые 11 января провалились под лед на Киевском водохранилище (село Страхолесье), приехали туда порыбачить на самодельном снегоходе. Один из них смог выбраться самостоятельно, а тело одного из двух пропавших спасатели уже подняли на поверхность.

Люди провалились под лед за восемь километров от берега, пишет ТСН.

Пропавших помогали искать водолазная группа, Национальная полиция и мужчина, который смог спастись. К поиску задействовали 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

По словам спасателей, шансов найти живым второго исчезнувшего, практически нет. Поиски продолжат 13 января, потому что делать это в темное время суток очень опасно.

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ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

Местные жители отмечают, что лед на месте, где провалились люди – всегда очень тонкий. Но мужчины этого не знали, поскольку приехали с Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах 10 января нашли живым пропавшего 6 января лыжника из Киева Игоря Грищенко. Его транспортировали в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Накануне он сам смог выйти на связь и сообщить, где примерно находится.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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