Подозревали коронавирус: стало известно о реальной болезни двух прибывших из Китая

Двум людям, которые прибыли из Китая в Украину (в аэропорт "Борисполь" Киевской области) и обратились с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, предварительно поставили диагноз ОРВИ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своем сайте. В Украине по состоянию на утро 3 февраля ни одного подтвержденного лабораторно случае нового коронавируса не зарегистрировали.

"1 февраля в аэропорту "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ", – говорится в сообщении.

Двум прибывшим из Китая предварительно поставили диагноз ОРВИ

Из-за того, что они прибыли из Китая, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в г. Киеве.

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человек. В Китае погиб 361 человек, еще один – на Филиппинах.

Общее количество инфицированных составляет 17386 человек. 2296 людей находятся в тяжелом состоянии. От вируса удалось излечить 480 пациентов.

Также в Киеве подтвердили один случай коронавируса. Это был не китайский 2019 nCoV, который постепенно охватывает страны мира и приводит к гибели людей.

В КГГА заверили, что в столице по состоянию на 28 января не было зафиксировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV.

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