Подольско-Воскресенский мост в Киеве: власти пошли навстречу жителям

Власти Киева готовы прислушаться к жителям города относительно строительства Подольско-Воскресенского моста: они пообещали соорудить защиту от шума, а также обогнуть озеро Радужное.

Но в то же время люди должны помнить о таком понятии, как общественная необходимость. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, при проектировании мостоперехода в 1990-1993 годах было разработано ТЭО трассы, которое подтвердило схему Генплана. При этом с участием садовых обществ было рассмотрено 18 вариантов метрополитена и три – Подольского моста.

"Все они из условий потоков транспорта, пассажиропотоков, гидравлических расчетов и экологических нагрузок проходили через Русановские сады в средней трети между Северным мостом и мостом Метро для организации пересадки на ст. Огородная пассажиров с электропоездов на метрополитен, а в перспективе на Левобережную линию метрополитена", – объяснил Поворозник.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве

Он добавил, что проект прошел все согласования, а также экспертизы, которые обновлялись каждый раз, когда строительство возобновлялось. Например, это случилось в 2016 году.

Поворозник заверил, что часть требований жителей Русановских садов будет удовлетворена.

"Предложения, принятые общиной Русановских садов во время общественных слушаний, удовлетворяются в части устройства шумозащитных ограждений. Все остальные предложения не находятся в компетенции общины, являются нерациональными и безосновательными. Но, учитывая мнение людей, генеральному проектировщику направлено соответствующее обращение о рассмотрении возможности корректировки проектной документации в части ликвидации местных проездов на территории Русановских садов", – заявил он.

По словам чиновника, также в новом проектном решении были учтены пожелания людей, которые касались обхода озера Радужного, а ТЭО получило положительную оценку ГП "Укргосстройэкспертиза".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще в сентябре 2019 года Центр транспортных стратегий опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве.

А уже в феврале 2020 года мэр Киева Виталий Кличко показал, как шло строительство моста.

Позже Кличко заявил, что в мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части этого мостового перехода.

Глава города пообещал, что Подольско-Воскресенский мост будет открыт для автомобилей до конца 2020 года.

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