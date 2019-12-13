Подогрев сидений и сенсоры: КГГА обновила свой автопарк более чем за 11 млн грн

КП "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)" заказало 14 элитных легковых автомобилей на сумму 11,07 млн грн.

Машины будет поставлять ООО "ВиДи Автострада". Об этом написало издание "Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро".

В частности, речь идет о двух полноприводных 7-местных автомобилях Toyota Highlander Prestige-2019 на сумму 2,49 млн грн. (По 1, 25 млн грн. каждый).

КГГА обновила свой автопарк более чем за 11 млн грн

Каждая машина будет иметь: передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи, сиденья из комбинированной кожи с перфорацией, отделку салона декоративными вставками, имитирующими дерево, отделку дверных карт синтетической кожей, круиз-контроль, подогрев сидений, климат-контроль. Примечательно, что в автосалонах Toyota Highlander Prestige продавали за 1,22 млн грн.

Также "ВиДи Автострада" поставит 12 автомобилей Toyota Camry Comfort-2019 на сумму 8,58 млн грн. (по 715 тыс. грн.). Каждое авто будет иметь мультифункциональный руль, передние и задние датчики парковки, подогрев передних сидений, климат-контроль. В салонах Toyota Camry Comfort можно было приобрести за 671 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя директора Департамента здравоохранения КГГА Геннадия Лепского поймали в сети за рулем незадекларированного автомобиля "Порше", стоимость которого оценивается в 2,6 млн грн.

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