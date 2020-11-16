Под Верховной Радой собрался налоговый майдан

Анна Прийма Жизнь столицы 10:30, 16.11.2020 Обновлено: 12:36, 16.11.2020

В понедельник, 16 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались предприниматели на бессрочную акцию "Налоговый майдан".

Как сообщает ASPI, организатором протеста выступила SaveФОП (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У нас два ключевых требования: нет карантину, и нет драконовской фискализации микробизнеса", – отметили митингующие.

В частности, они призвали принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Налоговый майдан.
ASPI
Протест предпринимателей.
ASPI

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября Верховная Рада провалила законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

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Кияни Жизнь столицы

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