Под Верховной Радой собрался налоговый майдан

В понедельник, 16 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались предприниматели на бессрочную акцию "Налоговый майдан".

Как сообщает ASPI, организатором протеста выступила SaveФОП (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"У нас два ключевых требования: нет карантину, и нет драконовской фискализации микробизнеса", – отметили митингующие.

В частности, они призвали принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября Верховная Рада провалила законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.