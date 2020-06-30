В Киеве 30 июня представители профсоюзного движения, среди которых шахтеры, энергетики и другие, устроили акцию протеста возле Верховной Рады.

Как написал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, люди протестуют против "античеловеческих изменений в трудовое законодательство Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на проезжей части улицы Грушевского и под стенами парламента собралось не менее 600 активистов. Они заявили, что акция будет бессрочной.

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (Facebook Mykhailo Volynets)

Прежде всего ее участники выступают против "антисоциальной политики властей", призывают "не уничтожать закон о труде" и требуют не допустить принятия антипрофсоюзных законопроектов №2708 и 2681.

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (Facebook Mykhailo Volynets)

В частности, по словам протестующих, власти намерены отменить статью закона о труде, которая предусматривает, что в случае увольнения работника это нужно согласовывать с профсоюзом. Ее же члены уверяют, что правительство должно создавать новые рабочие места, а "не превращать работников в рабов".

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (Facebook Mykhailo Volynets)

В то же время еще одним требованием протестующих является отставка депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, председателя парламентского комитета соцполитики, который был инициатором указанных законопроектов. Среди прочего она, напомним, недавно выступила за отмену льгот.

"Мы здесь, чтобы не допустить принятия законов о труде, профсоюзах и фондах социального страхования, которые активно продвигает комитет по вопросам социальной политики под руководством Галины Третьяковой. В связи с чем мы требуем отозвать эти законопроекты и уволить Третьякову от занимаемой должности", – цитирует zPost.me слова представителя профсоюзов авиастроителей Дмитрия Полякова.

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (zpost.me)

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (zpost.me)

Под Радой устроили протест из-за новых законов о труде и высказываний Третьяковой. Фото (Facebook Mykhailo Volynets)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с невыплатой зарплат шахтерам из Львова, которые на прошлой неделе протестовали под его офисом.