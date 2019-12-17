Под Радой устроили массовые митинги: опубликованы фото и видео

В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, а также противники открытия рынка земли. В повестке дня парламента на 17 декабря не запланировано рассмотрение земельного вопроса, но глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что в этот день нардепы начнут его разбирать.

Массовую акцию против продажи сельскохозяйственной земли анонсировал на своем Telegram-канале "Национальный корпус". Она началась в 9 утра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К ней присоединились аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и обычные граждане. По данным "Громадського", в акции приняли участие 1,5-2 тысячи человек. Кроме того, ее поддержали и в регионах. К примеру, в Харьковской области протестующие перекрыли автодорогу М-03 вблизи села Коротич Песочинского района.

"Украинцы будут требовать от президента Зеленского снять с рассмотрения все законопроекты, которые позволяют распродажу сельскохозяйственной земли. Ввиду последних событий, стало ясно, что Зеленский не собирается учитывать мнение народа. Его цель: как можно быстрее принять закон о продаже земли. Призываем всех украинцев объединяться, ведь по Конституции право распоряжаться ею принадлежит исключительно украинскому народу, а не временным людям при власти", – говорится в заявлении "Нацкорпуса".

Его представители также озвучили ряд требований к власти: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

Митинги под Верховной Радой

Митинги под Верховной Радой

Митинги под Верховной Радой

Митинги под Верховной Радой

Митинги под Верховной Радой

Протесты против рынка земли под Радой "Громадське"

Кроме того, пикетировать Верховную Раду 17 декабря выехали и владельцы авто с еврорегистрацией. В этой связи возник транспортный коллапс в правительственном квартале на улице Грушевского. Как сообщил в Facebook ведущий специалист Кабмина Андрей Якобчук, "евробляхи" начали прибывать под парламент еще в 7 утра. Их главное требование – урегулирование правил растаможивания автомобилей.

Аналогичная ситуация наблюдается и под Национальным банком и Офисом президента. Соответствующее видео в Telegram опубликовал народный депутат Антон Поляков.

"Я так понял, на работу скоро не попадешь. Возле Нацбанка бастуют, возле ОП палатки, а к Раде снова идут митингующие. Хорошее начало пленарной недели", – отметил парламентарий.

Из-за массовых акций в центре Киева полицией было принято решение ограничить движение транспорта.

"Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта. Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок центральной частью Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения", – говорится в объявлении на странице Facebook Национальной полиции.

По данным на сайте МВД, для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Митинги под Радой Сайт МВД

Митинги под Радой Сайт МВД

Митинги под Радой Сайт МВД

Протесты владельцев авто на еврономерах под Радой "Главком"

Протесты владельцев авто на еврономерах под Радой "Главком"

Протесты владельцев авто на еврономерах под Радой "Главком"

"Евробляхеры" под парламентом Kyiv LIVE

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве на Крещатике 14 ноября также собирался митинг против введения рынка земли в Украине. В соцсетях появилось множество скринов – доказательств того, что его участникам предлагалась оплата.

В тот же день аналогичный митинг прошел и под станами НБУ. Людей на него организованно собирали кураторы и обещали им за это денежное вознаграждение в 400 гривен.

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