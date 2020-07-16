Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка: фоторепортаж

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:45, 16.07.2020 Обновлено: 11:52, 16.07.2020

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины в четверг, 16 июля, люди вышли на митинг в защиту украинского языка и против скандального законопроекта, который инициировал "слуга народа" Максим Бужанский.

Об этом узнал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, побывавший на месте событий. Люди пришли на акцию с флагами и плакатами, в частности, с надписями "Армія! Віра! Мова!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Также под парламентом установили большую сцену и баннеры с надписями "Захистимо українську мову". К людям вышли представители "Европейской солидарности".

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Дело в том, что именно 16 июня в Раде планировали рассмотреть скандальный законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях", который инициировал Бужанский. Документ позволяет обучение в школах не на государственном языке.

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Несмотря на то, что рассмотрение было перенесено, акцию не отменили. Митингующие решили петь патриотические песни и общаться с прессой.

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
общественное радио
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
общественное радио
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
общественное радио

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

  • Чуть позже он также заявил, что внес в Раду законопроект об отмене закона 5670-д об украинском языке.

  • Уже в июле 2020 года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Верховной Рады скандальный законопроект, который переносит на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский язык обучения.

  • Часть нардепов от "Слуги народа" выступила против законопроекта своего коллеги Бужанского относительно отсрочки перехода русскоязычных школ на украинский.

  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект авторства Бужанского.

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