Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка: фоторепортаж

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка.

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины в четверг, 16 июля, люди вышли на митинг в защиту украинского языка и против скандального законопроекта, который инициировал "слуга народа" Максим Бужанский.

Об этом узнал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, побывавший на месте событий. Люди пришли на акцию с флагами и плакатами, в частности, с надписями "Армія! Віра! Мова!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Также под парламентом установили большую сцену и баннеры с надписями "Захистимо українську мову". К людям вышли представители "Европейской солидарности".

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Дело в том, что именно 16 июня в Раде планировали рассмотреть скандальный законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях", который инициировал Бужанский. Документ позволяет обучение в школах не на государственном языке.

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка

Несмотря на то, что рассмотрение было перенесено, акцию не отменили. Митингующие решили петь патриотические песни и общаться с прессой.

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио

Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио

Как сообщал OBOZREVATEL: