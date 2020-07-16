Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка: фоторепортаж
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка.
В Киеве под зданием Верховной Рады Украины в четверг, 16 июля, люди вышли на митинг в защиту украинского языка и против скандального законопроекта, который инициировал "слуга народа" Максим Бужанский.
Об этом узнал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, побывавший на месте событий. Люди пришли на акцию с флагами и плакатами, в частности, с надписями "Армія! Віра! Мова!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Также под парламентом установили большую сцену и баннеры с надписями "Захистимо українську мову". К людям вышли представители "Европейской солидарности".
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Дело в том, что именно 16 июня в Раде планировали рассмотреть скандальный законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях", который инициировал Бужанский. Документ позволяет обучение в школах не на государственном языке.
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка
Несмотря на то, что рассмотрение было перенесено, акцию не отменили. Митингующие решили петь патриотические песни и общаться с прессой.
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио
Под Радой собрался многочисленный митинг в защиту украинского языка общественное радио
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.
Чуть позже он также заявил, что внес в Раду законопроект об отмене закона 5670-д об украинском языке.
Уже в июле 2020 года глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Верховной Рады скандальный законопроект, который переносит на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский язык обучения.
Часть нардепов от "Слуги народа" выступила против законопроекта своего коллеги Бужанского относительно отсрочки перехода русскоязычных школ на украинский.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект авторства Бужанского.