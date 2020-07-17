Протест против языкового закона под Радой.

Под Верховной Радой в пятницу, 17 июля, произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Протестующие зажгли под зданием парламента костер, сообщает "Громадське радіо" в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Небольшую протестную акцию организовала "Демсокира". Участники разложили большой плакат на земле с надписью: "Руки прочь от закона о языке".

Под Радой развернули протест против языкового закона "слуги": произошли столкновения. Видео (Twitter Громадське радіо)

Отметим, что украинцев возмутил проект закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях". Документ вынесен на рассмотрение в парламенте, заседание которого началось в 10:00 17 июля.

Под Радой развернули протест против языкового закона "слуги": произошли столкновения. Видео (Twitter Громадське радіо)

Под Радой развернули протест против языкового закона "слуги": произошли столкновения. Видео (Twitter Громадське радіо)

Напомним:

в тексте законопроекта говорится об отмене перехода русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года. По мнению авторов, зато переход должен состоится 1 сентября 2023 года.

проект закона также снижает объем украинского языка: вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% – в пятом-восьмом классах 40% – в девятом, 60% – в старших классах.

Под Радой развернули протест против языкового закона "слуги": произошли столкновения. Видео (Twitter Громадське радіо)

Под Радой развернули протест против языкового закона "слуги": произошли столкновения. Видео (Twitter Громадське радіо)

Как сообщал OBOZREVATEL, часть нардепов от "Слуги народа" выступила против законопроекта своего коллеги Максима Бужанского относительно отсрочки перехода русскоязычных школ на украинский.