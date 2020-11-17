Под Радой на митинге произошли столкновения с полицией. Фото и видео

Во вторник, 17 ноября, в Киеве около Верховной Рады проходит масштабный протест, в ходе которого случились столкновения и задержания.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, предприниматели и активисты движения "SaveФОП" выступали против законопроекта, который вводит обязательное использование кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Отметим, что протестующие не давали народным депутатам пройти в здание парламента. В результате Нацгвардия и Нацполиция делали коридор для нардепов, чтобы политики могли пройти.

Митинг под Верховной Радой Страна

Акция протеста Страна

"На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался совершить с правоохранителями драку", – сообщили столичные полицейские.

После таких действий был задержан 50-летний правонарушитель, житель Тернопольской области, который доставлен в территориальное управление НПУ для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

Кроме того, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского. С начала акции были замечены небольшие потасовки, но пока без массовых драк.

Добавим, что участники акции также требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

На митинг вышло много народу Страна

На митинге произошли столкновения с полицией Страна

Протестный митинг под Радой Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября предприниматели вышли на "налоговый майдан" под здание Верховной Рады.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, зачем бизнес заставят использовать кассовые аппараты.