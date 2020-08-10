Под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения: есть задержанные. Видео

Дарья Дурова Жизнь столицы 19:34, 10.08.2020 Обновлено: 19:44, 10.08.2020

В Киеве 10 августа произошла акция протеста под посольством Беларуси и стычки митингующих с правоохранителями.

По данным "Радио Свобода", задержали, предварительно, не менее шести активистов, в том числе бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко (чтобы посмотреть видео акции, поскролльте новость вниз).

Как пишет PavlovskyNews в Telegram, возле здания находились несколько десятков человек. Они выражали солидарность с народом Беларуси, где после предварительных результатов выборов президента прошли массовые протесты.

Акция протеста.
Twitter / Marian Kushnir

На кадрах с места событий видно, что протестующие зажгли фаеры и скандировали: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!" Несколько человек принесли флаги и плакаты.

Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты.
PavlovskyNews
Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты.
PavlovskyNews

Первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства. "Чуть позже произошла жесткая схватка – оторвали номера на полицейской машине. Люди пытались забрать назад задержанного", – сказано в сообщении PavlovskyNews.

Журналисты также передают, что правоохранители "соблюдали непривычную бдительность".

"Сотрудники СБУ заподозрили одного из участников акции в подготовке провокации. Вызвана полиция для проверки документов", – передал корреспондент с места событий.

Акция солидарности с Беларусью в Киеве.
Telegram-канал "Политика страны"

Кольченко, как пишет "Радио Свобода" задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержаны, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.

На акции произошли стычки.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • После окончания голосования 9 августа и объявления первых результатов во многих городах Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Граждане требовали честного подсчета голосов и отставки Лукашенко. Акции переросли в жесткие стычки, силовики проводили зачистки улиц и массовые задержания.

  • Центризбирком утверждает, что, по предварительным данным, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80,08% голосов, а Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Другие кандидаты получили менее 2% голосов.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

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Кияни Жизнь столицы

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