Под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения: есть задержанные. Видео

В Киеве 10 августа произошла акция протеста под посольством Беларуси и стычки митингующих с правоохранителями.

По данным "Радио Свобода", задержали, предварительно, не менее шести активистов, в том числе бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко (чтобы посмотреть видео акции, поскролльте новость вниз).

Как пишет PavlovskyNews в Telegram, возле здания находились несколько десятков человек. Они выражали солидарность с народом Беларуси, где после предварительных результатов выборов президента прошли массовые протесты.

Акция протеста. Twitter / Marian Kushnir

На кадрах с места событий видно, что протестующие зажгли фаеры и скандировали: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!" Несколько человек принесли флаги и плакаты.

Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты. PavlovskyNews

Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты. PavlovskyNews

Первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства. "Чуть позже произошла жесткая схватка – оторвали номера на полицейской машине. Люди пытались забрать назад задержанного", – сказано в сообщении PavlovskyNews.

Журналисты также передают, что правоохранители "соблюдали непривычную бдительность".

"Сотрудники СБУ заподозрили одного из участников акции в подготовке провокации. Вызвана полиция для проверки документов", – передал корреспондент с места событий.

Акция солидарности с Беларусью в Киеве. Telegram-канал "Политика страны"

Кольченко, как пишет "Радио Свобода" задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержаны, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.

На акции произошли стычки. Скриншот

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