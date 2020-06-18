Под ОП активисты устроили митинг из-за Гандзюк. Фото и видео

В среду, 17 апреля, под Офисом президента Украины в Киеве активисты устроили митинг с требованием установить справедливое наказание для заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

С мирной акцией люди собрались на Майдане независимости напротив Дома профсоюзов около 22:00, сообщили на странице "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Там в память о правозащитнице на стене создали световую проекцию с ее портретом. Затем активисты отправились к Офису президента. На ночную акцию пришли несколько десятков человек.

Под зданием они развернули баннер с надписью: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!", отмечает hromadske.

Митинг под ОП из-за Екатерины Гандзюк

Митинг под ОП из-за Екатерины Гандзюк

Отметим, что 17 июня Гандзюк должно было исполнится 35 лет. Некоторые активисты пришли на митинг с цветами.

Митинг под ОП из-за Екатерины Гандзюк

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что СБУ снова задержала главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.