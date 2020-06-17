Под Офисом президента и на Майдане в Киеве развернулись громкие акции протеста. Фото и видео
В правительственном квартале на улице Банковой в Киеве в 17 июня развернули протестный митинг против партии Шария. Со своей стороны его приверженки провели свою контракцию на Майдане.
К месту событий стянули полицейских и Нацгвардию, поскольку участники имеют разные политические предпочтения, а потому между ними не исключены конфликты. В результате в центре столицы действительно произошли столкновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, под воротами Офиса президента собрались представители "Демократична сокира" и "Рух ветеранов Украины", которые ранее анонсировали акцию "Киев не для Шария".
Около полутысячи протестующих пришли в белых халатах и с табличками о "психиатрической помощи", таким образом выражая намерение оказать ее людям с другими политическими взглядами, сообщает Telegram-канал "Страны".
Причиной собрания они назвали произвол правоохранителей и нападения на активистов и журналистов. Участники акции скандировали: "Полиция – работать", "Вова, выходи" и "Не мой президент", призывая главу государства выйти к ним. Однако силовики к самому зданию ОП никого не подпустили, окружив митингующих.
Со своей стороны по меньшей мере две сотни сторонников Шария, как тот просил их накануне, принесли на митинг на Майдане "разрешенные законом средства самозащиты". Как подчеркивает "УП", половина протестующих – в форме муниципальной стражи и "Правого сектора".
Они попытались напасть на колонну партии Шария, брызнув в лицо его сторонникам из газового баллончика. Между участниками протестных акций завязались стычки, на что сразу отреагировала полиция. Впоследствии колонна митингующих двинулась к зданию МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL, представители Национальной полиции и Национальной гвардии Украины вышли охранять правопорядок в центре Киева в связи с запланированными массовыми митингами в правительственном квартале на улице Банковой.