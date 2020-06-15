Под мэрией Киева устроили лежачий протест: что требовали

Жизнь столицы 12:32, 15.06.2020 Обновлено: 12:50, 15.06.2020

В понедельник, 15 июня, под стенами Киевской городской государственной администрации велосипедисты устроили акцию "Хватит смертей на дорогах!".

По словам организаторов, они хотели привлечь внимание чиновников к потребностям велосипедистов. В требованиях указано создание безопасных условий на дорогах, благоустройство новых велосипедных маршрутов (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Под мэрией Киева устроили лежачий протест: что требуют
Facebook Петра Вакса

Участники акции напомнили, что за последнее время количество ДТП с участием велосипедистов возросло, с начала года погибли 5 человек.

Под мэрией Киева устроили лежачий протест
Укринформ

Один из организаторов акции Виталий Селик сообщил на своей странице в Facebook, что велоактивисты уже начали переговоры с заместителем мэра Киева Александром Густелевым относительно ускорения развития велосипедной сети столицы.

Велоактивисты ведут переговоры с заместителем мэра Киева Александром Густелевым
Facebook Виталия Селика

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве насмерть сбили двух велосипедистов.

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