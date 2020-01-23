Под Киевом презентуют уникальную коллекцию

25 и 26 января в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет знакомство с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира. Гости узнают много интересного о лошадях, насладятся конными выступлениями, прогулками верхом и в экипаже и приобщатся к древнеславянским забавам в настоящем, живом средневековом городе.

Приехав в Княжество, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад и увидят, каким, в действительности, был Киев в период средневековья. Ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов) на основе знаний современной науки воссоздается столица Киевской Руси V-XIII веков в масштабе 1:1. Здесь также возрождается атмосфера той славной эпохи.

На протяжении двух дней посетители окунутся в реальную жизнь времен Киевской Руси. Посетители своими глазами увидят шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков. Здесь можно увидеть воссозданный первый христианский храм Киева – деревянную Васильевскую церковь Х века. Эта уникальная церковь действующая, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить там свечу за здоровье родных и близких.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения. Есть даже средневековая пыточная.

Звездами развлекательной программы 25 и 26 января будут лошади редких исторических пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре

В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра эти прекрасные животные удивят зрителей конно-строевой подготовкой и виртуозным исполнением трюков.

Кроме того посетители узнают много интересных фактов о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности держали в своих конюшнях представителях той или иной породы.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже.

Жители Княжества не дадут скучать ни минуты. Они пригласят дорогих гостей принять участие в древнеславянских забавах, веселых и познавательных играх и конкурсах, флешмобах и зажигательных хороводах.

Каждый, кто попадет в Древний Киев, почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам, зайти в средневековую лавку и выбрать сувениры ручной работы на память, в Княжеской костюмерной примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, а в гостях у волхвини узнать о сокровенном и отведать травяных напитков по древним рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло".

Согреться и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в теплой уютной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников "Князь Владимир". Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

* В программе возможны изменения .

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого – 190 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

В воскресенье, 19 января, курсирует маршрутка из Киева от станции метро "Выдубичи", согласно расписанию на сайте.

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