Под Киевом отпразднуют международный женский день в стиле Киевской Руси

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает отметить праздник весны и красоты в стиле Киевской Руси.

7, 8 и 9 марта гостей ждет множество развлечений и оригинальных представлений: конные шоу, показательные выступления по древним конным боевым искусствам, катание на лошадях, музеи, экспозиции, разнообразие блюд с костра, хороводы, игры с призами, экстремальные аттракционы и даже средневековый показ мод.

К празднику весны и красоты Древний Киев приготовил подарок: 8 марта для всех женщин скидка 50 % на входные билеты, а для девушек до 18 лет – вход бесплатный.

Наилучший способ отметить Международный женский день – приехать в Княжество Киевская Русь. Ведь в нашей стране женщин почитали издавна. Женщины Киевской Руси были грамотными, с их мнением считались, а к их советам прислушивались.

Приехав в Древний Киев, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. Ведь здесь воссоздается Киев V – XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Войдя в ворота Княжества, гости окажутся в настоящем, живом средневековом городе. Они увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам и услышат живую речь наших предков. Узнать больше о русичах можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Здесь гости увидят одно из чудес Древнего Киева – уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

7, 8 и 9 марта жители Княжества приготовили для дорогих гостей праздничную развлекательную программу, которая начнется с впечатляющего выезда конной дружины и парада княжеских флагов.

Продолжится действо конно-трюковыми выступлениями. Гости увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогут и сами облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа.

Праздничный сюрприз для гостей от жителей Древнего Киева - показ Средневековой моды. Посетители увидят самые разнообразные костюмы жителей Киевской Руси – от обычного горожанина, русича, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини. Гостям покажут боевую амуницию, доспехи и оружие разных эпох и народов: от скифов до половцев, венгров, от легендарных амазонок до рыцарей Средневековой Европы. Посетители увидят военную моду, и не на подиуме, а "в действии".

Также зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей. Ведь в эти дни пройдут показательные выступления актеров-каскадеров по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют приемы средневекового боя, покажут виды боевых фигур и построений, которые использовались в древних битвах. На ристалище перед зрителями развернется захватывающее действо "Княжеская охота", которое поведает гостям, как проходила подготовка к рыцарским турнирам, да и к настоящим боям.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей!

И, как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм и хороводам.

В Древнем Киеве есть все, чтобы каждый гость почувствовал себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, в гостях у волхвини узнать тайны прошлого и будущего и отведать травяных напитков по древним рецептам. В средневековой лавке можно подобрать романтические подарки для любимых женщин - оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло". Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в теплой антуражной Княжеской корчме.

Кто захочет продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, может остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 17:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно. Акция: 8 марта билеты для девушек 18 лет и старше – 100 грн., а девушкам до 18 лет - бесплатно

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", согласно расписанию на сайте.

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