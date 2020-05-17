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17 мая • обновлено в 14:55
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Под Киевом "обанкротившийся фермер" выбросил тонны испорченного урожая. Видео

16.7т
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Под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны моркови, потому что не смог продать урожай из-за карантина.

Об этом написал в Facebook пользователь Andrew Havand, опубликовав фото и видео гор испорченных овощей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Только что по дороге встретил, вероятно, один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить", – говорится в сообщении.

Под Киевом выбросили на свалку тонны моркови

Под Киевом выбросили на свалку тонны моркови

Facebook/Andrew Havand

По словам местных жителей, собиравших выброшенные овощи на корм животным, предприниматель обанкротился из-за невозможности сбыть морковь. В результате он просто выбросил ее.

Под Киевом выбросили на свалку тонны моркови

Под Киевом выбросили на свалку тонны моркови

Facebook/Andrew Havand

При этом автор поста подчеркнул, что подобных случаев по всей стране, вероятно, может быть сотни. Хотя в комментариях пользователи высказали другое мнение о причинах такой ситуации.

"Возможно, фермер придерживал запасы моркови, ожидая большую цену весной, но теплая весна внесла свои коррективы, и продукция при хранении испортилась. Поэтому фермеру пришлось выбросить морковь. А может это и не фермер…", "Дебильная власть довела фермеров к банкротству, когда урожай было невозможно вывезти на оптовые рынки. Трагедия фермера", "А мог бы стать местным героем, отдав частями детскому дому, дому престарелых, узнать, есть ли в районе малообеспеченные и пенсионеры и отдать часть им, найти спонсоров на бензин и отвезти в другой регион в те же места", "Фейк. Морковь сейчас еще не собирают. Рано", "Возможно вопрос в качестве этой моркови. Не прошла лабораторные тесты?", "Конечно, проще всего выбросить! Зачем утилизировать? Можно же просто загрязнять окружающую среду!", "Ту морковь, которая с виду ничего, а внутри как не гнилая, то какая-то деревянная, то пусть так выбрасывают – люди не свиньи", – комментируют украинцы.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Andrew Havand

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Andrew Havand

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Andrew Havand

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закрытие рынков из-за введенного карантина привело к тому, что рухнули цены на овощи, а фермеры отказываются убирать урожаи с полей.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
фермерство
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