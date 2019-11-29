Под Киевом начинается Зимняя сказка

14 и 15 декабря Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на открытие новогодней программы "Зимняя сказка" для детей и взрослых.

Гостей ждет шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях, средневековые напитки и горячие блюда с костра, зимние забавы, праздничная фотолокация, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

Уже в эти выходные 14 и 15 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На нем соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины, и устроят сказочную новогоднюю феерию.

В Главной резиденции Нового Года гости встретятся с добрым дедушкой-волшебником, положат письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями.

Изюминкой программы в эти дни станет премьера необычного спектакля-мюзикла со спецэффектами и огнями, в котором вместе с людьми, актерами-каскадерами, примут участие лошади редких древних пород. Музыкальное действо по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки", наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет интересным и детям, и взрослым.

И не важно, будут ли морозы в эти дни, ведь никто в Древнем Киеве не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра в теплой Княжеской корчме.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Здесь можно прогуляться улочками средневекового города, зайти в усадьбы древних киевлян, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука, отчеканить монету "на счастье". На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми исторических пород, погладить их и проехаться верхом или в экипаже. Любителей экстрима ждут скоростная горка и канатный спуск, а детей порадует яркий веревочный куб-лабиринт "Мышеловка". В Княжеской костюмерной можно облачиться в костюмы времен Киевской Руси. А на ярмарке мастеров – выбрать оригинальные сувениры ручной работы.

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь древнекиевские повара попотчуют гостей напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто захочет продлить свою Зимнюю сказку еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13: 3 0.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram