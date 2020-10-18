Под Киевом кандидат в председатели ОТО попался на подкупе учителей

Кандидат на пост главы объединенной территориальной общины в Киевской области получил подозрение в подкупе избирателей.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook, подозреваемый вместе со своей сообщницей под предлогом поздравления раздавали учителям в школе конверты с деньгами. По этой "схеме" один голос избирателя стоил 1 тысячу гривен.

"Следователи Васильковского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", – говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украинке кандидат в председатели ОТО оскандалился пиаром на песочницах.