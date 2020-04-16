Под Киевом из-за пылевой бури произошло смертельное ДТП с шестью авто. Фото и видео

В Киевской области из-за пылевой бури, которая наблюдается с утра 16 апреля, произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, авария произошла на трассе Киев – Ковель – Ягодин – столкнулись четыре грузовых и два легковых автомобиля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Из-за непогоды на автодороге М-07, 55-й километр подъезда к Киеву, произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей, есть погибшие и травмированные", – говорится в сообщении.

Авария под Киевом dtp.kiev.ua

На соответствующем участке дороги сейчас перекрыто движение в обоих направлениях. Другие детали ДТП пока неизвестны.

"Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", – призывают патрульные.

Отметим, что по данным ГосЧС, в столице 16 апреля сохраняется низкая видимость из-за плотного облака пыли, которое несут порывы ветра 17-22 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.

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