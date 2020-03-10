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10 марта • обновлено в 17:18
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Под Киевом из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы. Фото

1.4т
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В Броварах Киевской области со вторника, 10 марта, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 начали дезинфицировать павильоны ожидания, детские площадки и скамейки на улицах.

Об этом сообщила пресс-служба Броварского городского совета на своей странице в Facebook. В городе решили усилить меры безопасности и проводить дезинфекцию не только в учреждениях образования, культуры, торговли, но и в местах большого скопления людей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

Броварский городской совет

"С сегодняшнего дня (10 марта. – Ред.) сотрудниками КП "Бровары-Благоустройство" дезинфекционным средством "Эконорм DEZ Актив" обрабатываются павильоны ожидания на улицах города, игровые формы на детских площадках и скамейки в парках и скверах", – говорится в посте.

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

Броварский городской совет

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

В Броварах из-за коронавируса начали дезинфицировать улицы

Броварский городской совет

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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