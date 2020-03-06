В Васильковской центральной районной больнице (Киевская область) во время операции из желчного пузыря пациентки изъяли 262 камни. Ситуация шокировала украинцев.

Об операцию сообщили на странице "Врачи и пациенты вместе" в Facebook. В сети опубликовали соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"262 желчные камни!!! Это все было в желчном пузыре одной пациентки из г.Васильков. Лапароскопическая холецистэктомия является золотым стандартом в лечении желчно-каменной болезни", – говорится в посте.

Уже в комментариях медик Дмитрий Грищенко отметил, что операцию проводили именно в Васильковской ЦРБ.

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Под постом украинцы начали активно и с удивлением комментировать ситуацию.

"И как она с этим "багажом" жила, бедная", "О, ужас... У меня было три, и я уже "умирала", "У мамы было 3-4 большие, тоже плохо было", "Какого размера должен был быть желчный пузырь, чтобы все эти камни туда поместились?!", "Я в шоке... Что привело к образованию такого количества камней!?", "Как вообще она с этим жила?" – написали они.

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарий об операции Скриншот

Пост об операции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской клинической больницы Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD). Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения.

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