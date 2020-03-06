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6 марта • обновлено в 13:43
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Под Киевом из пациентки извлекли почти 300 желчных камней: фото шокировало украинцев

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В Васильковской центральной районной больнице (Киевская область) во время операции из желчного пузыря пациентки изъяли 262 камни. Ситуация шокировала украинцев.

Об операцию сообщили на странице "Врачи и пациенты вместе" в Facebook. В сети опубликовали соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"262 желчные камни!!! Это все было в желчном пузыре одной пациентки из г.Васильков. Лапароскопическая холецистэктомия является золотым стандартом в лечении желчно-каменной болезни", – говорится в посте.

Уже в комментариях медик Дмитрий Грищенко отметил, что операцию проводили именно в Васильковской ЦРБ.

Под Киевом из пациентки извлекли почти 300 желчных камней

Под Киевом из пациентки извлекли почти 300 желчных камней

Под постом украинцы начали активно и с удивлением комментировать ситуацию.

"И как она с этим "багажом" жила, бедная", "О, ужас... У меня было три, и я уже "умирала", "У мамы было 3-4 большие, тоже плохо было", "Какого размера должен был быть желчный пузырь, чтобы все эти камни туда поместились?!", "Я в шоке... Что привело к образованию такого количества камней!?", "Как вообще она с этим жила?" – написали они.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарий об операции

Комментарий об операции

Скриншот

Пост об операции

Пост об операции

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской клинической больницы Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD). Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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