Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

На трассе Киев – Чоп около села Юров 13 июля произошла жуткая ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, подчеркивая, что авария случилась возле заправки Yellow Plane в сторону столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в результате столкновения грузовиков в одного кабина превратилась в груду метала. Товар фуры – табачные изделия – был разбросан по всей дороге.

Также в ДТП разбился отбойник между двух полос. Движение из-за аварии было затруднено.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. Информация о степени травмирования пострадавших водителях устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли четыре человека, в том числе двое взрослых и два ребенка.