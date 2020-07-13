ДТП с грузовиком на Киевщине.

Под Киевом на Житомирской трассе 13 июля произошла жуткая ДТП с участием грузового авто.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, подчеркивая, что авария случилась возле заправки Yellow Plane в сторону столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Судя по кадрам, в результате в автомобиля полностью раздробило кабину и часть фуры с товаром.

Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

Отмечается, что на месте инцидента работали сотрудники полиции. Информация о пострадавших устанавливается.

Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли четыре человека, в том числе двое взрослых и два ребенка.