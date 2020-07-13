Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
ДТП с грузовиком на Киевщине.
Под Киевом на Житомирской трассе 13 июля произошла жуткая ДТП с участием грузового авто.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, подчеркивая, что авария случилась возле заправки Yellow Plane в сторону столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Судя по кадрам, в результате в автомобиля полностью раздробило кабину и часть фуры с товаром.
Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
Отмечается, что на месте инцидента работали сотрудники полиции. Информация о пострадавших устанавливается.
Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
Под Киевом фура попала в страшное ДТП. Фото последствий
Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли четыре человека, в том числе двое взрослых и два ребенка.