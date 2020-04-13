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13 апреля • обновлено в 18:59
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Под Киевом девочки жестоко избили сверстницу. Видео 18+

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В поселке Коцюбинское под Киевом две несовершеннолетние девушки жестоко избили 17-летнюю местную жительницу из-за парня.

Издевательства третья соучастница снимала на камеру. Как сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции, инцидент копы зарегистрировали в Едином учете, провели первоочередную проверку и установили всех участниц конфликта.

Девушки избивали сверстницу в лесу. Они таскали знакомую за волосы, били кулаками по голове и материли.

"Какого х** ты к нему лезешь?" – спрашивала одна из зачинщиц конфликта у пострадавшей студентки колледжа.

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

Скрин видео

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Эту встречу увидели три девушки-сверстницы, с которыми студентка не поддерживает дружеских отношений.

Они попросили бывшую подругу отойти подальше в лес, где двое из них набросились на нее и требовали, чтобы она бросила парня, которого "не стоит". Затем ей пригрозили физической расправой, если та расскажет другим о конфликте. Весь процесс третья девушка снимала на мобильный телефон.

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

Скрин видео

Матери потерпевшей несовершеннолетней полицейские рекомендовали обратиться с дочкой в ​​больницу. Сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное, она находится дома.

Полицейские добавили, что конфликт произошел между девушками впервые, до этого других противоправных действий в отношении девушки эти лица не совершали.

Пока что решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

Скрин видео

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

Скрин видео

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

В Коцюбинском несовершеннолетние избили сверстницу

Скрин видео

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в школе в Городище (Черкасская область) четверо семиклассников избили ученика из параллельного класса в присутствии учителя во время урока трудового обучения.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
полиция видео банда подростков избили подростка избили девочку
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