Под Киевом берет начало 'Зимняя сказка'

19 и 20 декабря Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на открытие цикла новогодних шоу-программ "Зимняя сказка" для детей и взрослых, которые продлятся до 19 января.

19 и 20 декабря Святой Николай приглашает детей и взрослых в Древний Киев на праздничную программу с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей. Гостей ждут катание на лошадях, горячие напитки и блюда с костра, зимние забавы, мастер-классы, новогодние сувениры, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

В день Святого Николая жители Княжества приглашают гостей совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Здесь на основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его реальном размере, в масштабе 1:1. Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, огромными метательными орудиями, Княжеской конюшней… Есть даже воссозданная церковь Х века и средневековая пыточная!

19 и 20 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На этом празднике соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины, и устроят сказочную новогоднюю феерию.

В Главной резиденции Нового Года дети и взрослые встретятся с добрым дедушкой-волшебником, положат письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями.

Изюминкой программы 19 и 20 декабря станет премьера необычного музыкальное действо по мотивам Н. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", в котором вместе с людьми, актерами-каскадерами, примут участие лошади редких древних пород. Музыкальное представление в сопровождении живого вокала и огненных спецэффектов, наполненное искрометным юмором, будет интересно и познавательно как детям, так и взрослым.

И не важно, будут ли морозы в эти дни, в Древнем Киеве никто не замерзнет. Ведь жители Княжества зажгут жаркие костры и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Древний Киев богат на чудеса! И одно из них – уникальные лошади редких исторических пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом, в экипаже или даже в санях.

В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем настоящего средневекового города. В средневековом тире гостей научат метко стрелять из лука и метать ножи, а на монетном дворе – чеканить монеты "на счастье" по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и зип-лайн "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности.

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами, приготовленными на кострах. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортных комнатах (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало праздничной программы в 13:00.

* В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Цена билета: полный билет для взрослого –250 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.