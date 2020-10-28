Почти на всех станциях метро Киева запустили 4G связь: карта покрытия

В Киеве на 45 станциях метро появился скоростной интернет 4G. Только на "Теремках" пока нет мобильной связи 4-го поколения.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что 4G появится на "Теремках" до конца декабря 2020 года.

"Киевстар, Vodafone, lifecell запустили 4G сразу еще на 23 подземных станциях метро и в тоннелях между ними", – сказал он.

Федоров добавил, что средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с, а ежедневно новой связью в среднем пользуются 300 тысяч абонентов.

"За время работы 4G пользователи использовали 400 терабайтов трафика, которых бы хватило на 30 лет беспрерывного просмотра видео в высоком качестве", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Украины местные власти пытались помешать установке базовых станций мобильной связи, ссылаясь на якобы вред излучения от 5G и 4G.