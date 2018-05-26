"Почти как в Нью-Йорке": болельщиков удивили цены в Киеве

Болельщики, которые прибыли на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киев, рассказали, что им тяжело было найти жилье в украинской столице, однако они справились.

При этом они удивлены ценами в магазинах. Болельщик Гай из Сиднея (Австралия) говорит, что по его наблюдениям Киев только немного дешевле Нью-Йорка.

"Возможно, ваше пиво и дешевле, но часы, например, стоят одинаково", - сказал он.

Болельщики из Великобритании пожаловались на то, что им было очень сложно найти апартаменты. Так, некоторым придется все три ночи перемещаться.

При этом большинство все же остались довольными ценами на проживание. Говорят, ожидали намного больших цифр.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, болельщики мадридского "Реала" вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет 26 мая в Киеве.