УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Почти как в Нью-Йорке": болельщиков удивили цены в Киеве

6.4тЧитать новость на украинском

Болельщики, которые прибыли на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киев, рассказали, что им тяжело было найти жилье в украинской столице, однако они справились.

При этом они удивлены ценами в магазинах. Болельщик Гай из Сиднея (Австралия) говорит, что по его наблюдениям Киев только немного дешевле Нью-Йорка.

"Возможно, ваше пиво и дешевле, но часы, например, стоят одинаково", - сказал он.

Новости
Где смотреть Реал – Ливерпуль: расписание трансляций финала Лиги чемпионов

Болельщики из Великобритании пожаловались на то, что им было очень сложно найти апартаменты. Так, некоторым придется все три ночи перемещаться.

При этом большинство все же остались довольными ценами на проживание. Говорят, ожидали намного больших цифр.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, болельщики мадридского "Реала" вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет 26 мая в Киеве.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на Обозревателе.

Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
5
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги