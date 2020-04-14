В Киеве и области снова выросло количество случаев COVID-19
В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 496 случаев COVID-19, а в области – 216.
"По данным ЦОЗ, на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 200 случаев;
Волынская область – 80 случаев;
Днепропетровская область – 71 случай;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 112 случаев;
Закарпатская область – 99 случаев;
Запорожская область – 89 случаев;
Ивано-Франковская область – 332 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
г. Киев – 551 случай;
Киевская область – 224 случая;
Львовская область – 136 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 26 случаев;
Ривненская область – 134 случая;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 14 случаев;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 546 случаев;
Черкасская область – 105 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 11 974.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19.