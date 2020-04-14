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14 апреля • обновлено в 10:08
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/ Жизнь столицы

В Киеве и области снова выросло количество случаев COVID-19

4.3т
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В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 496 случаев COVID-19, а в области – 216.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области вновь возросло количество случаев COVID-19. Иллюстрация

В Киеве и области вновь возросло количество случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 200 случаев;

  • Волынская область – 80 случаев;

  • Днепропетровская область – 71 случай;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 112 случаев;

  • Закарпатская область – 99 случаев;

  • Запорожская область – 89 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 332 случая;

  • Кировоградская область – 144 случая;

  • г. Киев – 551 случай;

  • Киевская область – 224 случая;

  • Львовская область – 136 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 5 случаев;

  • Одесская область – 69 случаев;

  • Полтавская область – 26 случаев;

  • Ривненская область – 134 случая;

  • Сумская область – 74 случая;

  • Тернопольская область – 280 случаев;

  • Харьковская область – 14 случаев;

  • Херсонская область – 34 случая;

  • Хмельницкая область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 546 случаев;

  • Черкасская область – 105 случаев;

  • Черниговская область – 10 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 11974.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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