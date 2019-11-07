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7 ноября • обновлено в 16:59
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Почти +20 градусов! Осень в Киеве побила еще два температурных рекорда

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В Киеве в среду, 6 ноября, зафиксировали два новых температурных рекорда.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. После полудня 6 ноября столбики термометров поднялись до +19,4°С.

Это на 2,4°С больше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2013 году.

Осень в Киеве побила еще два температурных рекорда

Осень в Киеве побила еще два температурных рекорда

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Из-за высокой дневной температуры, среднесуточная составила +13,5°С. Это повторило предыдущее рекордное значение 6 ноября того же 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время "бабьего лета" в октябре были побиты четыре температурные рекорда. Например, среднемесячная температура воздуха в городе составляла + 11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0°С.

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Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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погода
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